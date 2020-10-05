محمد بن راشد في يوم المعلم العالمي: "المعلّم.. أشرف وظيفة عرفها البشر"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن المعلم هو أشرف وظيفة عرفها البشر، وذلك وفقا لتغريدة نشرها سموه بمناسبة اليوم العالمي للمعلم عبر حسابه في "تويتر"، وجاء فيها: "رسول الله صلي الله عليه وسلم .. بُعث معلماً، أهم وظيفة لأي أب.. أن يكون معلماً.. القائد الحقيقي لا يكون قائداً إلا إذا كان معلماً.. الأم .. مدرسة .. لأنها أرق وأنبل وأعظم معلمة ..المعلّم .. أشرف وظيفة عرفها البشر".

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