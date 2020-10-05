مركز ميداني متنقل للأزمات في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

دشّن قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، المركز الميداني المتنقل لإدارة الأحداث والأزمات الطارئة ميدانياً، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الإمارة، بحضور نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة العميد عبدالله خميس الحديدي، والمديرين العامين، ومدير عام دائرة الخدمات العامة المهندس أحمد الحمادي، ومدير عام دائرة البلدية في رأس الخيمة منذر بن شكر الزعابي، ومدير مركز الطوارئ والأزمات والكوارث برأس الخيمة فلاح محمد الحرش، والمدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة الدكتور سيف محمد الغيص.

وأكد النعيمي أن المركز المتنقل مجهز بأحداث التقنيات والأنظمة الذكية ووسائل الاتصال والتواصل والمراقبة والتحكم والسيطرة عن بعد، إضافة إلى قاعة اجتماعات تتسع لـ19 شخصاً، تمثل إضافة نوعية لأسطول آليات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، التي تحرص على تسخير الإمكانات المادية لتطوير العمل، وتقديم أفضل مستويات الخدمة الأمنية بما يتوافق والأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الساعية لتعزيز الأمن والأمان، وضمان الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث، وتسهم في تفعيل الشراكة الاستراتيجية من خلال توزيع الأدوار بين كل الجهات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي.

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