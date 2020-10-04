مواصلات رأس الخيمة تطلق منصتها الذكية للحافلات «راك باص»

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، ضمن استراتيجيتها للتحول الذكي في الخدمات، عن إطلاق تطبيق «راك باص»، الذي يعد الأول من نوعه، حيث يوفر التطبيق مزايا ريادية عدة تسهم في تعزيز راحة المتعاملين من مستخدمي وسائل النقل العام عبر المدن. كما يسهم التطبيق في الحفاظ على التباعد الاجتماعي، كونه يتيح إمكانية حجز الرحلات من أي مكان وفي أي وقت، بما يدعم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

وقال مدير عام الهيئة، المهندس إسماعيل حسن البلوشي، إن تطبيق «راك باص» يأتي انسجاماً مع رؤية الهيئة (الريادة في تنظيم قطاع النقل وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة وذكية)، ويخدم غايتها الاستراتيجية الأولى (تكامل النقل)، والغاية الخامسة (المرونة والمستقبل).

وأضاف أن المنصة تتضمن مزايا متعددة، تشمل تخطيط وتتبع مسار الرحلة، وتحديد الوجهة، ومعرفة مواعيد الرحلات، واختيار المقاعد، وفقاً لفئة المتعامل من (النساء وكبار السن وأصحاب الهمم)، كما يتيح التطبيق إمكانية اختيار خدمات إضافية من قائمة الخدمات المتاحة، واختيار طريقة الدفع المناسبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news