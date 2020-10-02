«طرق دبي» تُدَشِّنُ مقطورة وجبات لسائقي الحافلات

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

دشّنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مقطورة وجبات بمحطة العوير لإيواء الحافلات، وذلك لتوفير وجبات غذائية لسائقي الحافلات العامة والعاملين في المحطة من موظفين وفنيين، مشيرة إلى عزمها على تعميم التجربة بمختلف المحطات.

وأفاد مدير إدارة شؤون السائقين في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، عبدالله إبراهيم المير، بأن الهيئة حرصت على انتقاء واختيار أفضل مركبات الوجبات الغذائية للسائقين، وتم وضع معايير واشتراطات فنية بهذا الخصوص، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع معايير بلدية دبي وهيئة الصحة، لضمان الحفاظ على صحة وسلامة السائقين والعاملين، حيث تم الأخذ في الحسبان جودة ونوعية الوجبات الغذائية، التي تتناسب وأذواق مختلف جنسيات السائقين، وتوفر الأكلات المفضلة إليهم، بما يتناسب مع قدراتهم الشرائية، إضافة إلى توفير الخدمة على مدار الساعة خلال ثلاث ورديات، نظراً لطبيعة عمل السائقين. وأضاف المير أنه تم افتتاح مقطورة الوجبات بمحطة العوير لإيواء الحافلات كمرحلة أولى، على أن يتم تطبيق الفكرة على المحطات الأخرى بعد نجاح التجربة، وذلك لتعميم الاستفادة على جميع السائقين والعاملين بالمحطات، لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، وبما يعزز أولويات الهيئة لإسعاد المتعاملين.

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