مجلس شباب شرطة رأس الخيمة ينظم «خطر الشائعات»

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

عقد مجلس شباب شرطة رأس الخيمة ورشة عن بُعد بعنوان «خطر نشر الشائعات»، بهدف بناء حوار بين الشباب وحمايتهم وتحصينهم ضد الظواهر السلبية، وذلك تطبيقاً لأهداف استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى دعم وتمكين الشباب.

وعرف المحاضر النقيب الدكتور علي محمد عكش، مفهوم الشائعة بأنها الخبر غير المتثبت منه، وهي عدم صحة المنشور الذي يكدر الجو العام، مؤكداً دور الشباب في التصدي للشائعات بزيادة الوعي الثقافي والمعرفي وطريقة تفكير منطقي وعقلاني واتباع قواعد السلوك الأخلاقي والمبادئ العامة والمثل العليا للمجتمع للقضاء على الشائعات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news