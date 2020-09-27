حاكم الشارقة يوجه بلدية الشارقة بإخلاء العزاب والمخالفين من منطقة القادسية

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكد مدير بلدية مدينة الشارقة، ثابت الطريفي، خلال مداخلة عبر برنامج الخط المباشر في رد على شكوى بخصوص وجود سكنات للعمال بصورة كبيرة بمنطقة القادسية، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجّه بإخلاء منطقة القادسية من كل العمال والمخالفين للعائلات في المنطقة بدءاً من اليوم بالتعاون مع شرطة الشارقة.

وأكدت إحدى المتصلات التي تسكن في منطقة القادسية أن المنطقة فيها سكنات للعمال بصورة كبيرة، إذ إن المنطقة مخصصة للعوائل.

وقال مدير بلدية الشارقة إن بعض الأشخاص يقومون بتأجير العزاب والعمال والعوائل بشكل مخالف، بعيداً عن أعين البلدية في تلك المنطقة، وبعض المناطق الأخرى، لافتاً إلى أنه يتم إخلاء المسكن غير المخصص للعمال على الفور حال العلم بذلك، كما أنه سيتم البدء الفوري بالعمل بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.

وبين أنه سيتم التنسيق مع شرطة الشارقة لإخلاء السكان المخالفين من منطقة القادسية، مبيناً أنه تم سابقاً اكتشاف وجود بعض العزاب يسكنون بشكل مخالف ببعض البنايات، وتم حلها والسيطرة حالياً مثل قطع الخدمات عنها، بالتعاون مع الجهات المعنية بالشارقة لغاية تعديل أوضاعها.

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