المصدر: الامارات اليوم

صالونات

دعا سكان في الشارقة إلى تكثيف حملات التفتيش على صالونات الحلاقة، للتأكد من التزامها بإجراءات مكافحة انتشار الفيروسات، بعدما لاحظوا تساهلاً من قبل بعض العاملين فيها أو الزبائن، خصوصاً من ناحية ارتداء الكمامات.

إشارات

يشكو سكان في منطقة الفرجان بدبي، طول فترة الانتظار على إشارات المرور الحمراء، على الرغم من عدم وجود ضغط للمركبات، ما يستدعي إعادة برمجة مواقيت فتحها.

مواقف

طالب سكان في منطقة المجاز في الشارقة، بتغيير أماكن صناديق «بيئة» لجمع النفايات، إذ تشغل حيزاً من مواقف للسيارات في المنطقة التي تشهد اكتظاظاً في المركبات.

ازدحام

لاحظ متسوّقون أن عدداً من محال بيع الهدايا الكبرى، في شارع الوحدة بالشارقة، لا تشهد التزاماً بالإجراءات الاحترازية، حيث تشهد ازدحاماً شديداً بالمتسوقين، خصوصاً خلال أيام العطلات، مطالبين بتشديد الإجراءات الرقابية عليها.

حملات

رغم الحملات التوعوية التي تنفذها الجهات الرقابية في الدولة لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس «كورونا»، فإن بعض المتسوقين ومرتادي المراكز التجارية يرتدون الكمامات بشكل لا يغطي أنوفهم وأفواههم.

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