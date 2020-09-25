«طرق دبي» تشارك في المنتدى الافتراضي لأسبوع المرونة المؤسسية

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير، أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتحديات على اختلاف أنواعها، وتحديداً تلك التي أفرزتها جائحة «كورونا»، فرضت على الحكومات والمؤسسات حول العالم، تبني مناهج إدارية جديدة، تمكنها من مواكبة هذه المتغيرات، لضمان تحقيق مستهدفات الأداء، واستمرارية أعمالها بصورة طبيعية في حالات الطوارئ، كما أكد أن نهج المرونة المؤسسية يعد أحد أهم المناهج الجديدة التي ستزداد أهميتها، خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الافتراضي لأسبوع المرونة المؤسسية الذي تنظمه الهيئة، بحضور المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي الدكتور هزاع النعيمي، والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الهيئة.

وقال الطاير: تبنت هيئة الطرق والمواصلات منذ تأسيسها أسلوب الإدارة الحديثة، وإطاراً تشغيلياً مرناً في جميع أعمالها، وبرز ذلك في هيكلها التنظيمي الذي فصل التشريع عن التنفيذ، وعزز نهج الحوكمة المؤسسية، وكذلك وَضَعَ خطة استراتيجية متكاملة للطرق والنقل، ونموذجاً للتنبؤ بالحركة المستقبلية، ومنهجية لإدارة المخاطر والفرص، إلى جانب مواكبة الهيئة، خلال سنواتها الماضية للمتغيرات، والتوجهات الحكومية، مثل: التحول نحو المدينة الذكية، والتنقل الذكي الذي يقوم على المركبات ذاتية القيادة وسرعة ترجمتها في آلية عمل الهيئة بكفاءة وفاعلية، والتكيّف السريع مع التحديات والمتغيرات وإعادة ترتيب الأولويات والاستفادة من الموارد المتاحة.

وأشار إلى أن الهيئة أنجزت مشروع مترو دبي في موعده المحدد، رغم الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم، ونفذت مشروعات بالغة التعقيد، مثل: مشروع قناة دبي المائية، التي قطعت شـوارع ومناطق حيوية، مثل شارع الشيخ زايد والخيل، وجميرا، والوصل، كما استطاعت الهيئة التكيف بصورة سريعة مع متطلبات برنامج التعقيم الوطني، والانتقال السلس إلى العمل عن بُعْد، نظراً للجاهزية العالية للبنية التحتية التقنية للهيئة، إذ لم يتوقف العمل، واستمر بصورة طبيعية جداً، واستخدمت مركبات الأجرة لتوصيل الطلبات إلى أفراد الجمهور، خلال فترة الإغلاق لتطبيق برنامج التعقيم الوطني، كما استمرت الهيئة في تنفيذ مشروعاتها وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، حيث استكملت جميع أعمال الطرق المؤدية لموقع «إكسبو 2020»، وكذلك مشروع مسار 2020 لمترو دبي، إلى جانب إنجاز بعض الطرق، وجسور المشاة في المناطق السكنية والتطويرية.

«الهيئة» وضعت خطة استراتيجية متكاملة للطرق والنقل، ونموذجاً للتنبؤ بالحركة المستقبلية.

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