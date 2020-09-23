محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمارات والسعودية تحالف قوي وشراكة عميقة
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة تهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ90.
رسالة #محمد_بن_راشد و #محمد_بن_زايد إلى المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة #اليوم_الوطني_السعودي #معاً_أبداً #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/EVq3ihtxk7— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 23, 2020
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