محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمارات والسعودية تحالف قوي وشراكة عميقة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة تهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ90.

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