"الصحة" تسجل 865 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: دبي -وام

تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 97,469 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 865 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 83,433 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 403 حالات .

وأعربت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها و مواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 673 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 72,790.

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