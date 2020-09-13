إعادة تشغيل محطة الجبيل للحافلات في الشارقة بطاقة 50%

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالشارقة، وبالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة إعادة تشغيل محطة الجبيل للحافلات، و تشغيل خطوط النقل بين المدن اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020 و ذلك بعد توفير جميع الإجراءات الاحترازية و الوقائية من أجل سلامة الركاب.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة التنفيذية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لمحطة الجبيل للحافلات، برئاسة مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور.

واعتمدت اللجنة مجموعة من الإجراءات الوقائية لإعادة تشغيل خدمات نقل ركاب خطوط النقل بين المدن، التي تربط إمارة الشارقة بالإمارات الأخرى، والتي تتمثل في خفض الطاقة الاستيعابية إلى 50%، وتخصيص مداخل للفحص الحراري، وتعقيم الحافلات بعد كل رحلة، وتحديد أماكن الجلوس؛ من خلال وضع ملصقات إرشادية تطبيقاً للتباعد الجسدي بين الركاب، مع إلزامية لبس الكمامة قبل الصعود للحافلة، والالتزام بارتدائها طوال فترة الرحلة، إلى جانب توفير أجهزة تعقيم اليدين في جميع الحافلات، هذا وقد شملت تلك الإجرءات المطبقة جميع الموظفين والسائقين، لتحقيق الأمن الصحي الشامل.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة على تطبيق كافة الاجراءات الصحية والوقائية المتمثل في عمليات التنظيف، والتعقيم المكثف لأسطول الحافلات ومحطة الجبيل وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً، وذلك بشكل يومي للحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي الحافلات.

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