«ترخيص أبوظبي» تنجز 988 ألف معاملة إلكترونية خلال 6 أشهر

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أكدت مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، زيادة إنجاز المعاملات إلكترونياً في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 988 ألفاً و59 معاملة، مقابل 627 ألفاً و227 معاملة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفاد مدير قطاع العمليات المركزية، العميد سهيل سعيد الخييلي، لـ«الإمارات اليوم»بأن زيادة عدد المعاملات المنجزة من قبل مديرية ترخيص السائقين والآليات في النصف الأول من العام الجاري، تحققت في إطار التركيز على تطبيق الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي المتمثلة في ثقة المجتمع من خلال زيادة ثقتهم ورضاهم بجودة خدمة العملاء والاحترافية.

من جانبه، قال مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات، العقيد محمد البريك العامري، إن المديرية مستمرة في تقديم الخدمات بصورة دقيقة مستفيدة من تميز البنية التحتية لنظام الترخيص الاتحادي، وكفاءة نظام الربط مع الشركاء، ما أسهم في الاستمرار بتقديم خدمات متميزة عبر أكثر من قناة ومنفذ لخدمة المتعاملين.

وأشار إلى أن عدد معاملات ترخيص المركبات من خلال زيارة مراكز الخدمة في كل من أبوظبي والعين والظفرة بلغ 181 ألفاً و545 معاملة عبر الكاونتر، وشملت تجديد وإصدار ونقل ملكية المركبة وإصدار شهادة تحويل أو تسفير أو تصدير للمركبة وخدمة طلب إصدار شهادة شطب حيازة مركبة، فيما بلغ عدد المعاملات من خلال الخدمات الذكية عبر الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي 683 ألفاً و694 معاملة خلال الفترة ذاتها.

وأضاف العامري أن عدد معاملات ترخيص السائقين، والتي تشمل خدماتها طلب إجراء اختبار للحصول على رخصة قيادة وطلب موعد لاختبار القيادة وتجديد وإصدار رخصة قيادة المركبة بلغ 180 ألفاً و481 معاملة إلكترونية، فيما بلغ العدد من خلال زيارة مراكز الخدمة 66 ألفاً و109 معاملات خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتحظى خدمات مديرية ترخيص السائقين والآليات في الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة أبوظبي بإقبال كبير من المتعاملين، واستحدث التطبيق خدمتي «تسجيل النقاط السوداء»، وترحيلها إلى رخصة القيادة، و«شراء بدل حجز مركبة»، حيث يستطيع أصحاب المخالفات المترتبة عليهم حجز شراء مدة الحجز المترتبة على المخالفات، و«تغيير بيان مركبة»، التي تشمل أي تعديل يتم على بيانات المركبات، منها تغيير عدد الكراسي، وتغيير رقم المحرك، ويمكن للعميل أن ينجز المعاملة بعد إتمام الفحص الفني وترسل نتيجته إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني للقيادة، ودفع رسوم 100 درهم، وذلك لتوفير الوقت وتقليل الازدحام.

كما توفّر شرطة أبوظبي خدمة «إضافة فئة رخصة قيادة»، التي يستطيع المتعامل من خلالها إضافة الفئة التي اجتازها في فحص القيادة، ومن متطلباتها اجتياز اختبار فحص القيادة والهوية الأصلية، وتقدم الخدمة عبر القنوات الرقمية، ومديرية ترخيص السائقين والآليات توفر الخدمتين.

أجهزة سهل

وفّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 38 جهاز خدمة ذاتية «سهل» على مستوى الإمارة، وذلك في عدد من محطات تزويد الوقود، لتقديم خدمات «ترخيص السائقين والآليات».

وأفادت بأن الإصدار الجديد من جهاز «سهل» يتميز بخصائص أمنية عالية، ويتيح ثلاثة خيارات للدخول إما باستخدام بطاقة الهوية، أو استخدام اسم المستخدم والرمز السري الخاص بالتطبيق الذكي للقيادة، أو باستخدام منظومة الدخول الذكي التابع لهيئة تنظيم الاتصالات، حيث يتم التعرف إلى المتعامل من خلال أحد هذه الطرق.

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