11 معلومة عن «مترو دبي»

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

انطلق «مترو دبي» في أول رحلة له في التاسع من سبتمبر قبل 11 عاماً، لينقل - بحركته بين المناطق المختلفة في الإمارة - قطاع النقل والمواصلات في المنطقة العربية بأكملها، إلى عهد جديد من التطور التقني في إنشاء وإدارة شبكات وسائل المواصلات البرية، المستخدمة في هذه البقعة من العالم. وحفز إنشاء مترو دبي ونجاحه، كمشروع خدمي متميز وعصري، الجهات والمؤسسات للعمل على تأسيس وإنجاز كثير من المشروعات المتطورة في المجالات العمرانية والسياحية والاقتصادية، سواء على مستوى الإمارة، أو على مستوى الدولة والمنطقة.

ما هو مترو دبي؟

تعرف إليه سريعاً.. عبر هذه النقاط الموجزة:

- وسيلة نقل برية لنقل الركاب عبر قطار آلي، يعمل دون سائق.

- افتتح المترو يوم 9 سبتمبر 2009، الساعة 09:09:09 مساءً، في مدينة دبي، ثانية أكبر مدن الإمارات.

- بلغت كلفة المشروع الإنشائية 28 مليار درهم.

- تمكن المشروع من تخفيف حدة الازدحام المروري، وتخفيض الوقت المستغرق أثناء التنقل بالمواصلات، وتخفيف التلوث الناتج عن وسائل المواصلات الاعتيادية.

- أعدت تصاميم المترو من اتحاد شركات يابانية، من بينها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

- بدأ تشغيل الخط الأحمر بـ10 محطات، وبزمن تقاطر لم يتجاوز الـ10 دقائق.

- سجل المترو رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عام 2011، كأطول قطار في العالم دون سائق.

- يبلغ عدد قطارات مترو دبي 79 قطاراً، يتسع كلٌّ منها لـ650 راكباً.

- تخطى عدد الركاب، الذين نقلهم مترو دبي، في عيد تأسيسه الثامن، حاجز المليار و28 مليون راكب.

- يوجد نظام للتخزين الذكي لقطع غيار المترو، وهو نظام آلي مغلق، مصمم على شكل أدراج. ويعمل النظام تلقائياً عبر مسح أبعاد كل مادة، ويقدم حلول التخزين لمختلف القطع، حسب حجمها ومتطلبات واحتياجات أعمال الصيانة اليومية.

- دشن، في يوليو الماضي، مسار مترو إكسبو 2020، المكون من سبع محطات إضافية، بكلفة 11 مليار درهم، ليخدم منطقة المعارض، والمناطق السكنية والتجارية المحيطة بها.

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