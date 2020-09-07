%70 نسبة إنجاز تقاطع جسر الراشدية بعجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

وصلت نسبة إنجاز مشروع تقاطع جسر الراشدية في عجمان، الذي بدأ العمل فيه في النصف الثاني من العام الماضي، 70%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نهاية العام الجاري.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مجموعة من الجسور لربط شارع الشيخ خليفة بشارع عبدالله بن عبود وشارع بدر، لاستيعاب الحركة المرورية، وتحقيق انسيابية للحركة في جميع الاتجاهات، مع تأمين التفاف حر من الاتجاهين تحت جسر الراشدية وجسر غلفا.

كما بلغت نسبة إنجاز مشروع إنشاء طرق داخلية في منطقة محمد بن زايد 80%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام الجاري، ويتضمن المشروع مجموعة من الطرق الداخلية المفردة بطول ثمانية كيلومترات في مدينة محمد بن زايد السكنية، لتأمين التنقل السهل والمريح للسكان.

وأكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في بعجمان، عبدالرحمن محمد النعيمي، أن الكفاءات البشرية وفرق العمل تسعى لإنجاز جملة من مشروعات الطرق والبنية التحتية في مناطق مختلفة بالإمارة، مشيراً إلى أن الدائرة تواصل عملها لإتمام المشروعات التطويرية بالإمارة، لمواكبة التطور العمراني والكثافة السكانية، وبما يضمن تحقيق انسيابية الحركة المرورية في الإمارة، وتأمين وصول سهل ومريح للسكان إلى مساكنهم.

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