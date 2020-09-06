شرطة أبوظبي تضبط 1.5 طن من مادة "نسوار" الممنوعة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكن قسم «المرصاد» التابع لإدارة الدوريات الخاصة في قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع الشركاء المحليين بالإمارة والممثلة بدائرة البلديات والنقل وإدارة النفايات ( تدوير ) ، من ضبط آلات صناعة النسوار وكمية منها تبلغ وزنها 1.5 طن.

وكان الفريق قد تلقى المعلومات الأولية للبحث والتحري عن المصنع وعلى إثرها تحركت الفرق الأمنية المختصة وبعد استصدار اذن النيابة قام الفريق بمداهمة المصنع وضبط 4 أشخاص من الجنسية الآسيوية بحوزتهم الممنوعات وتم إحالتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

وأثنى مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي العميد محمد سهيل الراشدي على التعاون مع الشركاء وأشاد بجهود العيون الساهرة واهتمامها بتطبيق الإجراءات الأمنية والتنسيق مع الجهات المختصة ما اسفر عن ضبط المواد الممنوعة مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على الحد من الأنشطة والممارسات المخالفة والمحظورة التي من شأنها إلحاق الأذى بالأفراد والمجتمع بشكل عام وتوصيته للمجتمع بالإبلاغ عن طريق القنوات الرسمية الخاصة للقيادة العامة لشرطة ابوظبي في حال الاشتباه بمثل هذه الممارسات.

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