تصميم جديد للوحات أرقام المركبات الكلاسيكية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غيّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لوحات أرقام المركبات الكلاسيكية ذات اللون البني، إلى تصميم جديد مستوحى من لوحات دبي القديمة، التي تعود إلى ثمانينات القرن الماضي.

وتتميز بوجود اللون الأصفر، مع إدخال بعض التحسينات على التصميم ليتماشى مع تصميم لوحات المركبات في دبي.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر محمد الطاير، إن التصميم الجديد للوحات المركبات الكلاسيكية، يتميز بالوضوح وسهولة القراءة من بُعد.

وتشتمل اللوحة على عنصرين، هما كلمتا «دبي» و«كلاسيك»، باللغتين العربية والإنجليزية، على خلفية صفراء، ورقم المركبة على خلفية بيضاء.

وأشار الطاير إلى أن الهيئة ستبدأ بصرف اللوحات الكلاسيكية الجديدة للراغبين في اقتنائها، اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل، عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة أو مركز إسعاد المتعاملين في ديرة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك معايير لتصنيف المركبة على أنها كلاسيكية أهمها أن يكون عمرها 30 سنة أو أكثر، واستيفاء إجراءات الفحص الفني.

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