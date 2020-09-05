المصدر: الامارات اليوم

هاتف

دعا قراء إلى مضاعفة عقوبة استخدام الهاتف أثناء قيادة المركبات، وقال أحدهم إنه كاد أن يصطدم بمركبة انحرفت فجأة باتجاه المسرب الذي يسلكه، ولم ينتبه سائقها إلا حينما أطلق القارئ صوت التنبيه بشكل متواصل، وتبين أن سائق المركبة الأخرى كان يمسك بالهاتف.

تعليم

عادت المشكلات الفنية للتعليم عن بُعْد إلى الظهور، مجدداً، مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، إذ أكد أولياء أمور أن أبناءهم واجهوا مشكلات متعلقة بالتواصل الإلكتروني مع المعلمين عبر البرامج الذكية، بسبب ضعف شبكة الإنترنت في المدارس، داعين إلى تدارك هذه المشكلات.

تاكسي

طالب قراء مشغلي سيارات الأجرة، في الدولة، بوضع حلول لمشكلة القيادة المتهورة لسائقي التاكسي، على الطرق، خصوصاً الوقوف والانحراف المفاجئ والسرعة، مقترحين عقد محاضرات وبرامج توعوية للسلامة المرورية، ووضع عقوبات على المخالفين.

كتب

لاحظ أولياء أمور طلبة اختلاف رسوم الكتب المدرسية بين المدارس الخاصة، ما دفع بعضهم إلى عدم شرائها من مدارس أبنائهم، والبحث عن أخرى تبيعها بأسعار أقل، مطالبين بتوحيد أسعارها، والإعلان عنها بشكل رسمي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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