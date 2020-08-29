طرق دبي تنجز 40% من مشروع تطوير ثلاث محطات لمترو دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير، إنجاز 40% من أعمال تطوير ثلاث محطات على الخط الأحمر لمترو دبي، هي محطات مدينة دبي للإنترنت، وداماك العقارية، والإمارات العربية المتحدة للصرافة، وذلك في إطار خطة جهود الهيئة لتطوير محطات المترو وتحسين البنية التحتية حولها، لتحقيق السعادة للمتعاملين وتحسين تجربة المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية، إضافة إلى توفير بيئة تنقل آمنة وسهلة لأصحاب الهمم.

وقال: يتضمن المشروع، بناء مدخل إضافي غربي في محطة مدينة دبي للإنترنت، وتحسين الربط بين محطة داماك العقارية لمترو دبي، ومحطة مرسى دبي للترام، لتلبية النمو المتزايد في عدد الركاب، وتحديداً في ساعات الذروة الصباحية والمسائية، وكذلك بناء مدخل إضافي شرقي في محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، لتسهيل عملية وصول الركاب للمحطة، إلى جانب تنفيذ الأعمال المدنية حول مداخل المحطات في الجهة الشرقية والغربية لتحقيق تكامل المواصلات وسهولة وصول مستخدمي مترو دبي إلى المحطات، كما يتضمن المشروع توفير معابر للمشاة، وأماكن مغطاة للاستراحات، وأعمال الزراعة تجميلية، واللوحات الإرشادية.

وأضاف: هذا المشروع هو جزء من خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لـ 40 محطة مترو ونقل بحري بحلول عام 2025، وتحسين الربط بين المحطات والمرافق العمرانية والسياحية المهمة المجاورة لتلك المحطات في مسافة لا تقل عن 500 متر، وضمان وصول المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية والسائقين لتلك المناطق بطريقة آمنه وسهلة، مشيراً إلى أن اختيار هذه المحطات جاء وفقاً لمعايير متعددة مثل عدد الركاب في المحطات، وعدد مستخدميها من أصحاب الهمم، والكثافة السكانية، والتوزيع الجغرافي في المناطق المحيطة بالمحطات، وعدد رحلات التنقل من وسيلة الى أخرى.

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