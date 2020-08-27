"الاتحادية للموارد البشرية" 3 ساعات مرنة للموظفين لتأهيل أبنائهم للعام الدراسي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

في إطار سعي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتمكين الوزارات والجهات الاتحادية للاستفادة من المرونة الممنوحة لها وفق سياسة العودة للمدارس الصادرة بقرار مجلس الوزراء (2/8و) لسنة 2018، بهدف التيسير على أولياء الأمور وتعزيز التلاحم الأسري، سمحت الهيئة بمنح الموظف مرونة 3 ساعات بحد أقصى في الحضور والانصراف من أجل تهيئة وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأبناء في المرحلة الابتدائية فما فوق في اليوم الدراسي الأول، سواء كان مسار التعليم المعتمد تقليدياً أم عن بعد.

والدوام المرن في الأسبوع الأول لرعاية أطفال الحضانة ورياض الأطفال (حال افتتاحها من قبل الجهات المختصة) في الحضور والانصراف لأصطحاب الأبناء من وإلى الحضانة أو المنزل بحيث لا تزيد مدتها على 3 ساعات.

والدوام المرن في مناسبات وظروف أخرى متعلقة بالعام الدراسي، حيث تصدر الجهات الاتحادية الأنظمة الداخلية اللازمة لتمكين موظفيها من دعم أبنائهم الطلبة في جوانب عدة وبما لا يخل بسير العمل في الجهة ولا يتعارض مع قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

ويجوز منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد على 3 ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمور ذات العلاقة بمدارس أبنائهم تفعيلاً للائحة مجالس أولياء الأمور ومناسبات التخرج والمناسبات والأنشطة الخاصة بالأبناء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news