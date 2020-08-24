محمد بن راشد ينشر صورا التقطها مسبار الأمل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حسابه الرسمي في تويتر، صورا التقطها مسبار الأمل بكاميرا تتبع النجوم.

وقال سموه: "اليوم تجاوز المسبار 100 مليون كم في رحلته للكوكب الأحمر ..المريخ أمامنا وكوكبي زحل والمشتري خلفنا كما في الصور .. الوصول المتوقع فبراير 2021 بإذن الله ..وحفظه ..وتوفيقه... الوصول لأهدافنا يتطلب أن لا نلتفت."

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