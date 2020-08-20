محمد بن راشد يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شعب الإمارات والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال سموه، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نهنئ شعب الإمارات والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.. عام يجدد فينا معاني عظيمة.. وقيماً نبيلة.. ومبادئ نبوية سامية.. اللهم أهلّه علينا بالأمن والأمان.. والسلامة والإسلام.. واحفظ بلادنا وأدم رخاءها واستقرارها».

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