شرطة الفجيرة تحصد7جوائز ضمن جائزة وزير الداخلية للتميز

المصدر: الفجيرةـ الامارات اليوم

حصلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة على عدد (7) جوائز ضمن جائزة وزير الداخلية للتميّز في دورتها الخامسة للعام 2020، والتي شاركت بها كافة الوحدات والإدارات التابعة لوزارة الداخلية، حيث فازت القيادة بأفضل مركز لإسعاد المتعاملين (مركز خدمات المرور والترخيص)، وكذلك أفضل جهة في المجال المروري، كما فازت القيادة بثلاث جوائز على مستوى الجوائز الوظيفية، حيث حصلت النقيب مريم علي برمان الزحمي على جائزة الأم المثالية، وحصل المساعد أول جاسم هيكل البلوشي على جائزة أفضل صف ضابط في فئة الشباب، كما حصلت المدنية أمجاد محمد صالح الكعبي على جائزة أفضل صف ضابط ومدني في إسعاد المتعاملين.



كما حصل عدد اثنين من كبار ضباط شرطة الفجيرة على جائزة نجوم التميز في وزارة الداخلية فقد حصل عليها العميد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية والعميد أحمد محمد بن كاسب الحمودي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة.





وأكد محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن هذا التميز الذي حققته شرطة الفجيرة جاء نتيجة الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - رعاهم الله-.

وأضاف الكعبي أن هذا الإنجاز هو ثمرة التخطيط الاستراتيجي المتميز لوزارة الداخلية وتكاتف وتعاون جميع الشركاء وأفراد المجتمع ومؤسساته وكافة المنتسبين في القيادة العامة وبهذه المناسبة أهدي هذا الفوز إلى جميع العاملين بشرطة الفجيرة من ضباط وصف ضباط وأفراد وعنصر نسائي من العسكريين والمدنيين.

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