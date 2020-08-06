إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وتقديم الشيشة في عجمان من الأحد المقبل

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة بدءاً من يوم الأحد المقبل الموافق 9 أغسطس الجاري وحتى إشعار آخر، وفق ضوابط تشمل ضرورة إتباع جميع الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة، حسب التعميم الصادر بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها لمرحلة إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة المهندس خالد معين الحوسني على أهمية التزام هذه المنشآت بإمارة عجمان بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من انتقال الأمراض بين أفراد المجتمع، مع ضرورة التنسيق المسبق للحصول على الموافقة من إدارة الصحة العامة بعد استيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات الواردة في التعميم الإداري رقم (46) لعام 2020 بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها لمرحلة إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة، والتي تشمل إجراء فحص شهري لفيروس كوفيد-19 لجميع العاملين في كل منشأة وتقديم النتائج إلى إدارة الصحة العامة بالدائرة.

وأوضح أنه يتوجب على جميع المنشآت المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة في إمارة عجمان ضرورة الالتزام بالمعايير والإرشادات الخاصة بالصحة والسلامة في التعميم الصادر، والتي تشمل التدابير الوقائية في أماكن إقامة الموظفين والعاملين ووسائل النقل وفقاً للمتطلبات الصحية والتعاميم الصادرة عن إدارة الصحة العامة، كما يجب على الموظفين والعاملين في هذه المنشآت ارتداء الكمامات في جميع أوقات العمل، وضمان المنشأة القيام بالتعقيم المكثف في كل أنحاء المنشأة والمرافق المشتركة، وتوفير قياس درجات الحرارة للموظفين والعاملين والزائرين قبل الدخول وعدم السماح لمن تظهر عليهم أعراض حرارة عالية من دخول المكان، وغيرها من المتطلبات الصحية المذكورة في التعميم للحفاظ على صحة أفراد المجتمع.

وأضاف بأنه يجب على المنشآت التقدم بطلب إعادة فتح نشاط الشيشة من خلال تقديم خطة متكاملة لآلية الالتزام بكافة المتطلبات الصحية والإجراءات الوقائية اللازمة داخل المنشآة، والتي تشمل نسخة عن الرخصة على أن تكون سارية الصلاحية، نسخة عن البطاقات الصحية لجميع العاملين بالمنشأة بنشاط تقديم وخدمة الشيشة أو الأغذية والمشروبات، نسخة عن الخطة المعتمدة للمنشأة لتحديد الطاقة القصوى لعدد الأفراد بالمنشاة، تحديد المشرف المسؤول عن تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمنشأة، وخطة برنامج التعقيم الداخلي للمنشأة موضح بها كافة إجراءات التعقيم والمواد المستخدمة أو عقد إجراءات التعقيم مع الشركات المعتمدة، والتي تتضمن تحديد آلية تعقيم أدوات الشيشة متعددة الاستخدام أو أي أدوات أخرى تستخدم بين الزوار وكيفية تمييز الأدوات التي تم تعقيمها لتكون جاهزة للاستخدام عن الأخرى.

وقال: "تحرص الدائرة على الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع في إمارة عجمان، ولذا يجب على كافة المنشآت المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة في الإمارة الالتزام بالتوجيهات الصحية المذكورة بالتعميم الصادر عن الدائرة، والتي تتضمن تعقيم المنشأة قبل إعادة الافتتاح وبشكل يومي، كما يجب على المنشأة اعتماد جدول تعقيم مستمر للمكان والمعدات المستخدمة مع تجنب أي مواد كيماوية قد تضر بصحة الأفراد خاصة الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أو الحالات الطبية، والالتزام بتنظيف وتعقيم كافة المرافق داخل المنشآة وكذلك جميع أجزاء الشيشة قبل وبعد كل استخدام من قبل الزائرين، ويجب أن تقوم المنشأة بتعيين شخص مؤهل للإشراف على التنظيف والتعقيم اليومي على أن يتم تدريبه على أفضل الممارسات والمتطلبات الصحية، كما يمكن أن يكون مسؤول عن الصحة والسلامة في حالات الطوارئ أو إذا ظهرت أي حالات العدوى في المكان بالإضافة إلى ضمان تدريب جميع العاملين في المنشأة على متطلبات الصحة والسلامة، والتأكد بالالتزام بمسافة التباعد الجسدي الآمنة (2 متر) في جميع أنحاء المنشأة، وودود مسافة مترين بين كل طاولة وبحد أقصى 4 مقاعد لكل طاولة في منطقة التدخين.

وأضاف الحوسني بأنه يجب توفير علامات أرضية واضحة ولافتات تشير إلى مسافات التباعد الجسدي بشكل واضح، ولا يسمح بالتجمعات أو إقامة الحفلات داخل المكان وكذلك للمجموعات الأكثر من 4 أشخاص بالتواجد بطاولة واحدة في منطقة التدخين وأيضاً لا يسمح للزائرين بالتواجد في منطقة التدخين أكثر من 3 ساعات، مع ضمان المنشأة الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالدائرة في الأماكن المخصصة للتدخين وتقديم الشيشة والالتزام بالمتطلبات الصحية لعمليات تحضير وتجهيز الوجبات الغذائية بشكل مستمر، ويجب وضع جميع القواعد الارشادية للجمهور في مكان واضح في المداخل والمخارج وفي جميع أنحاء المكان، وتطوير خطة الاستعداد والتواصل في المنشأة لضمان وجود الإجراءات الاحترازية المناسبة لضمان استمرارية التشغيل وسلامة الجميع في المنشأة".

وتشمل بنود التعميم الإداري رقم (46) لعام 2020 بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها لمرحلة إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة، أنه يجب على كافة المنشآت عدم ممارسة نشاط تقديم الشيشة إلا بعد الحصول على الموافقة الرسمية من إدارة الصحة العامة بعد استيفاء كافة المتطلبات على شكل ملصق يتم تثبيته على مدخل المنشأة، كما تعتبر الإجراءات سارية حتى إشعار آخر وسيتم المتابعة من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بالمتطلبات الصحية وإتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات الغير ملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها، كما يجب على المنشأة توفير فحص كوفيد-19حديث خلال أسبوع من تاريخ التعميم من قبل الجهات الصحية المعتمدة بالإمارة لضمان صحة وسلامة العاملين بالمنشأة، ويسمح بخدمات صف السيارات لجميع المنشآت مع ضمان إتباع الإجراءات الوقائية المحددة لهذه الخدمة.

ويجب على المنشآت إذا تم الكشف عن حالة بين الزوار أو الموظفين أو العاملين الذين يعانون من أعراض كوفيد المستجد مثل الحمى (أعلى من 37.5 درجة مئوية) أو الأعراض الأخرى الاتصال المباشر من قبل المسؤول أو المشرف في المنشأة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع على أرقام الاتصال 80011111.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news