%26 انخفاض الجرائم المقلقة بالشارقة في النصف الأول

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت الإحصاءات الصادرة عن إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الشارقة عن انخفاض عدد الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة بالإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونوه مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة، العميد أحمد حاجي السركال، بجهود فرق العمل المختصة بشرطة الشارقة في تعزيز الأمن والأمان، ما ساعد على تحقيق نسبة نجاح واضحة، والتي تمثلت في خفض معدل الجرائم المقلقة بالإمارة، حيث بلغ 26% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، مثنياً على دورهم الفعال في تحقيق التطلعات التي نصبو إليها، والتي تنسجم مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان.

وأوضح أنه بناء على المعطيات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، وتحديد أنواع الجرائم المسجلة، تم وضع الخطط والحلول المناسبة للحد من وقوع الجرائم بكل أنواعها، وخفض مؤشر الجرائم المقلقة، وذلك بزيادة نسبة التواجد الأمني، لتعزيز التدابير والإجراءات الوقائية التي تطبقها شرطة الشارقة للحد من الجريمة، وتكثيف عملها، خصوصاً خلال الـ24 ساعة في كل المواقع الحيوية.

وأشار إلى المبادرات والحملات التوعوية الشاملة التي أطلقتها الإدارات المختصة بالقيادة والتي حققت نتائج ملموسة في تنفيذ الخطط التطويرية، أدت إلى خفض معدل الجرائم المقلقة، ولعبت دوراً كبيراً في توعية أفراد المجتمع في هذا الجانب، كما أسهم أيضاً تنفيذ وتوقيت برنامج التعقيم الوطني الذي طبقته الدولة للحد من جائحة كوفيد-19 في خفض أعداد تلك الجرائم.

وأكد حرص شرطة الشارقة على الارتقاء بالمنظومة الأمنية.

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