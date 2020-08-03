أسرة إماراتية تكافئ خط الدفاع الأول بـ 782 «لاب توب»

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

كافأت أسرة إماراتية العاملين في خط الدفاع الأول، في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بـ782 جهاز «لاب توب» تعليمياً، مستهدفة المُسعفين ومُشغّلي المركبات وفنيي الطب الطارئ، الذين يتقدمون الصفوف ويتصدّون لوباء «كورونا»، ويجاهدون لمنع تفشّيه في مجتمع الإمارات.

وأكّدت الأسرة، التي رفضت الكشف عن هويتها، في بادرة تكشف عن حبها للوطن، وحرصها على دعم الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة، أنها قدمت الأجهزة لأُسر العاملين الميدانيين في «الإسعاف»، ليستفيد منها أبناؤهم في مراحلهم التعليمية المختلفة.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة الدراي، إن «هذا الدعم يأتي انطلاقاً من الحسّ الوطني الذي يتمتع به أبناء الإمارات، في الوقت الذي تضرب فيه الرموز الوطنية أعظم الأمثلة على قيمة الوقوف بقوة إلى جانب الجهود الرامية إلى ضمان سلامة وأمن وصحة أفراد المجتمع»، لافتاً إلى أن «المعدن الأصيل لشعب الإمارات يتضح بجلاء في الأوقات الاستثنائية».

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