محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان فريق "مسبار الأمل" في قصر الوطن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فريق "مسبار الأمل".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في يوم العيد .. وفي قصر الوطن .. وبحضور أخي محمد بن زايد .. استقبلنا فريق مسبار الأمل احتفاءً واحتفالاً وتقديراً لهم .. أبناء الوطن هم أهم منجزات هذا الوطن .. بهم يعلو .. وعليهم نراهن .. وبمنجزاتهم نفاخر العالم.."

ونشر سموه مقطع فيديو معلقا عليه: "بعد كل تعب لا بد من راحة .. ومع كل انجاز لا بد من احتفاء.. وبعد كل واجب نؤديه لا بد أن نفرح .. واليوم نفرح بأبناءنا وبانجازنا وبشعبنا الذي لا يعرف المستحيل .. وسنظل نقول بأن القادم أفضل وأعظم بإذن الله".

#محمد_بن_راشد: بعد كل تعب لا بد من راحة .. ومع كل انجاز لا بد من احتفاء.. وبعد كل واجب نؤديه لا بد أن نفرح .. واليوم نفرح بأبناءنا وبانجازنا وبشعبنا الذي لا يعرف المستحيل .. وسنظل نقول بأن القادم أفضل وأعظم بإذن الله #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/VCFzTZVzY1 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 31, 2020

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