محمد بن زايد يتبادل تهاني عيد الأضحى المبارك مع عدد من قادة الدول الشقيقة

المصدر: أبوظبي - وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني والتمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وفخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وفخامة قيس سعيد رئيس جمهورية تونس الشقيقة.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى القادة - خلال الاتصالات الهاتفية - تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بهذه المناسبة المباركة وتمنياته لهم دوام الصحة والعافية والسعادة .. سائلا الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة وشعوبهم وبلدانهم بالخير و اليمن و البركات.

فيما أعرب القادة عن أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات إلى سموهما بعيد الأضحى المبارك .. داعين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والأمان ويحفظها من كل مكروه ويمدد صاحب السمو رئيس الدولة بموفور الصحة و العافية والسعادة ..معربين عن تمنياتهم أن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات ويرفع عنهم الوباء وعن شعوب العالم أجمع وتنعم البشرية بالخير والسلام.

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