محمد بن راشد: كل عام وشعوب العالم في صحة وأمان واستقرار وخير

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، وشعوب العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه بتغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل عام وأنتم بخير .. كل عام وبلادنا وشعبنا بخير .. كل عام ومستقبلنا إلى خير .. كل عام وشعوب العالم في صحة وأمان واستقرار وخير ...".

محمد بن راشد: كل عام وأنتم بخير .. كل عام وبلادنا وشعبنا بخير .. كل عام ومستقبلنا إلى خير .. كل عام وشعوب العالم في صحة وأمان واستقرار وخير ...#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/BqIfUrksoE — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 30, 2020

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