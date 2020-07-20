المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي نجاح إرسال أوامر التحكم لمسبار الأمل من مركز العمليات في الخوانيج .

وقال سموه عبر "تويتر": نعلن بحمدالله نجاح إطلاق #مسبار_الأمل ..نجاح إرسال أوامر التحكم للمسبار من مركز العمليات في الخوانيج ..نجاح عمل أنظمة الملاحة الفضائية والتحكم.. نجاح إطلاق الألواح الشمسية .. نجاح نظام الدفع للمسبار .. بدأنا رحلة ال493 مليون كم نحو الكوكب الأحمر.. اللهم هوّن سفرنا"

#محمد_بن_راشد: نعلن بحمدالله نجاح إطلاق مسبار الأمل .. نجاح إرسال أوامر التحكم للمسبار من مركز العمليات في الخوانيج.. نجاح عمل أنظمة الملاحة الفضائية والتحكم.. نجاح إطلاق الألواح الشمسية .. نجاح نظام الدفع للمسبار .. بدأنا رحلة ال493 مليون كم نحو الكوكب الأحمر.. اللهم هوّن سفرنا pic.twitter.com/9GYCBY8Ev6 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 20, 2020

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