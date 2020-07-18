محمد بن راشد: مسبار الأمل نقطة تحول تاريخية للإمارات والعالم العربي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنه تواصل هو وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع أعضاء فريق مسبار الأمل في اليابان، وفريق مركز التحكم في الخوانيج، وأكد سموه أن مسبار الأمل سيكون نقطة تحول تاريخية ليس للإمارات فحسب، وإنما للعالم العربي كله.

وقال سموه في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": " تواصلت وأخي محمد بن زايد مع أعضاء فريق مسبار الأمل.. فريق الإطلاق في اليابان وفريق مركز التحكم في الخوانيج.. مشروع تاريخي يقف خلفه شعب الإمارات ويترقبه مئات الملايين حول العالم".

وأضاف سموه: "495 مليون كم سيقطعها المسبار ليكون المهمة العربية الأولى وصولاً للكوكب الأحمر.. وليكون نقطة تحول تاريخية في المسيرة العلمية لدولة الإمارات وللعالم العربي.. مهمتنا نجحت في صنع الإنسان الذي يؤمن بأن لا شيء مستحيل أمام الإرادة والعزيمة.. تتم دولتنا خمسين عاماً مع وصول مسبارها للمريخ.. وستنتقل للخمسين عاماً القادمة بروح مختلفة.. وعزيمة متجددة.. وطموحات تعانق السماء.. وشباب لا يقف أمامه شيء".

تواصلت وأخي محمد بن زايد مع أعضاء فريق مسبار الأمل .. فريق الإطلاق في اليابان وفريق مركز التحكم في الخوانيج ... مشروع تاريخي يقف خلفه شعب الإمارات ويترقبه مئات الملايين حول العالم pic.twitter.com/k7KYpwSweo — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 18, 2020

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