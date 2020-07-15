تأجيل إطلاق "مسبار الأمل" إلى موعد جديد يُعلن خلال 24 ساعة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة تأجيل إطلاق مسبار الأمل، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، من تاريخ 17 يوليو 2020 إلى موعد جديد في شهر يوليو الجاري، سيتم الإعلان عنه خلال الـ 24 ساعة القادمة، وذلك بعد اجتماعات مكثفة، ونظراً لاستمرار اضطراب وعدم استقرار الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما، مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل "مسبار الأمل".

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