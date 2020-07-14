تأجيل موعد إطلاق "مسبار الأمل" بسبب الظروف الجوية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان.

ويعمل فريق العمل حالياً على تحديد موعد جديد للإطلاق خلال شهر يوليو سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة.

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