افتتاح صالات الأفراح والمناسبات في رأس الخيمة بشروط

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة لائحة محدثة من 18 شرطاً لإعادة افتتاح صالات الأفراح والمناسبات، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووفقاً لتوصيات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ووفقاً للائحة التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإنه يسمح بتشغيل 50% من إجمالي القدرة الاستيعابية للصالات الرجالية والنسائية، على أن يسمح لستة أشخاص بالجلوس على كل طاولة، مع ترك مسافة مترين بين الطاولات.

وأضافت اللائحة أنه لا يسمح لكبار السن فوق 70 سنة، والأفراد الذين يعانون مشكلات صحية، بدخول القاعات والأماكن المسقوفة والمغلقة المحيطة بها، كما نصت اللائحة على وضع علامات للتباعد الاجتماعي على الأرض بمسافة مرتين بين كل علامة، وتنظيم دخول القاعات، وعدم إحداث أي تجمعات أو ازدحام خارج القاعة، مع الاستعانة بحواجز تحدد طريق الدخول والخروج في طابور واحد، مع المحافظة على مسافة التباعد بمترين.

وأوضحت أنه يجب التأكد من توافر لافتات لتذكير الزوار وحثهم على ممارسة التباعد الاجتماعي، ووضع ملصقات على الأرضية بمسافة تباعد متر ونصف المتر في أماكن تحية العريس والعروس، وحثهم على تقديم التحية من دون تصافح أو عناق، إضافة إلى التشديد على مسافة التباعد بين أفراد طاقم المطبخ، وحظر دخول أي شخص من الخارج إلى المطابخ وملحقات القاعات.

وأشارت اللائحة إلى إلزامية فحص جميع العاملين في الصالات، والعاملين في الشركات التي يتم التعاقد معها، مع التأكد على أنه لن يتم السماح بإعادة فتح المنشأة ما لم تكن مستوفية لهذا الشرط الأساس، وظهور نتائج الفحص لكل العاملين، ويجب عزل وإبعاد العاملين المصابين عن المنشأة، ومراجعتهم أقرب وحدة صحية.

وألزمت اللائحة العاملين والضيوف بارتداء الأقنعة والقفازات كإجراء احترازي للوقاية من انتقال أي عدوى فيروسية، وتوفير أجهزة تعقيم اليدين في جميع المناطق العامة في المداخل وعلى طاولات الطعام ودورات المياه، مع التعقيم المكثف بشكل يومي لجميع الأماكن في الصالة بعد ساعات العمل.

ولفتت إلى أهمية التعقيم المكثف اليومي لجميع أماكن الصالة بعد ساعات العمل، والتأكد دورياً من توافر مواد التعقيم والصابون وموزعات أوراق الحمام أحادية الاستعمال، واستبدالها عند انتهائها على الفور، مع إجراء تعقيم دوري للمداخل والأسطح ذات الاستخدام المتكرر.

وأضافت أنه يجب توفير مقياس درجة حرارة بالأشعة تحت الحمراء إلى جانب الكاميرات الحرارية، ومنع دخول من تزيد حرارته على 38 درجة مئوية، سواء من الموظفين أو الزوار، وتنظيم دورات المياه، ووضع حواجز أمام الأبواب على مسافة لا تقل عن مترين، ولا يسمح بالانتظار أمام دورات المياه، ومنح فترة زمنية بين كل استخدام لا يقل عن 10 دقائق، مع تطهير المكان، والاستعانة بعمالة متفرغة لتعقيمها، وفي حال عدم القيام بذلك يتم غلق دورات المياه بشكل كامل، ووضع لافتة بأنها خارج الخدمة.

وذكرت أنه يجب إلزام العاملين والمشرفين على إعداد الوجبات الغذائية في المطابخ بارتداء القفازات والكمامات ذات الاستخدام مرة واحدة، وتغييرها بعد تحضير كل وجبة، وإلزامهم بارتداء مآزر وقلنسوات، وغسل الزي الموحد يومياً، ووضع سلال مهملات مزودة بدواسات مع أكياس بلاستيكية بداخلها في جميع الساحات العامة والحمامات والغرف.

وأشارت إلى وضع إعلانات في مناطق واضحة الرؤية للجماهير في المداخل والأماكن العامة لتجنب الازدحام، مع الالتزام قبل استخدام القاعة أو قبل يوم من الاحتفال أو المناسبة بالتواصل مع إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة رأس الخيمة، لإبلاغها بتفاصيل المناسبة، واسم والقاعة وعنوانها، واسم مالكها، وتاريخ وساعة بدء الحفل، والمدة الزمنية للحفل، حتى تقوم شرطة الخدمات المجتمعية بتأمين الاحتفال، مع التأكيد على إلزامية هذه الخدمة المجانية لأغراض التأمين والمحافظة على الصحة العامة.

استمرار مزاولة النشاط

أكدت اللائحة المحدثة التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أنه يمكن للصالات مباشرة أنشطتها، حال توافرت فيها الاشتراطات والتدابير اللازمة، بشرط أن يكون استمرار مزاولة النشاط مرتبطاً باستمرار الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية حفاظاً على الصحة العامة، وحتى إشعار آخر، لافتة إلى أن مفتشي الدائرة سيقومون بحملات تفتيشية بشكل مكثف، لضمان الالتزام بالتعليمات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين.

لائحة محدثة من 18 شرطاً لإعادة افتتاح الصالات وفقاً لتوصيات «الطوارئ والأزمات» ووزارة الصحة.

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