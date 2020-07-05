"الطوارئ والأزمات" تنفي شائعة إغلاق مراكز تسوق في الدولة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ما تم تداوله من معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي، حول شائعة إغلاق مراكز التسوق، والمراكز التجارية، لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة، وإلزام المطاعم بتقديم خدمة استلام الطلبات فقط في الدولة.

وشددت الهيئة على أهمية استقاء الأخبار من الجهات الرسمية، مهيبة بجميع أفراد المجتمع ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، ما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news