شرطة أبوظبي: إفساح الطريق لمركبات الطوارئ يضمن الاستجابة للحوادث ويجنبكم المخالفات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملة "درب السلامة" إلى أهمية الاستعداد الدائم لإفساح الطريق #لمركبات_الطوارئ_والاسعاف_والشرطة، والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرورها لضمان عدم تأخير وصولها لمواقع الحوادث من خلال إفساح الطريق لهذه المركبات وإعطاء الأولوية لها وعدم عرقلتها أو تأخيرها.

وذكرت أن إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة يسهم في منع تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث لتقديم خدمات #الإسعاف_للمصابين وتسهيل عمل طواقم الإسعاف على نحو يسهم في علاج وإسعاف المصابين في الزمن المحدد.

شرطة أبوظبي: افساح الطريق لمركبات الطوارئ يضمن الاستجابة للحوادث#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/jtp7c9kRmn — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 4, 2020

‏‪ودعت إلى ضرورة نشر ثقافة إعطاء أفضلية الطريق انطلاقاً من أهمية احترام وترسيخ القيم والهوية الوطنية التي تعطي صورة حضارية للوطن.

وناشدت الجمهور ضرورة التعاون مع الشرطة عند وقوع الحوادث بعدم التجمهر، لتتمكن طواقم الإسعاف من تقديم خدماتها الإنسانية، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأكدت أن "مخالفة " عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية تبلغ قيمتها 3000 درهم مع حجز المركبة 30 يوماً و6 نقاط مرورية.

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