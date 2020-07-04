المصدر: الامارات اليوم

شواطئ

لاحظ مرتادون لشواطئ عامة في إمارة دبي تجاهل الكثيرين لإجراءات السلامة العامة، مثل ارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وطالبوا بتكثيف عمليات التفتيش ومخالفة غير الملتزمين.

مباريات

رصد قارئ في مدينة العين عدم التزام بعض الأشخاص بقرار منع لعب كرة القدم داخل الشعبيات، بسبب الظروف الصحية الحالية، وقال إن بعضاً من ميادين بلدية مدينة العين تستخدم للعب أيضاً، وتشهد تجمعات غير قانونية.

إجراءات

نوّه قراء بالإجراءات الوقائية التي اتبعتها مستشفيات أعلنت أخيراً، خلوها من مرضى «كوفيد–19»، إذ وضعت أجهزة تعقيم على المداخل، وتمنع الدخول لأكثر من شخصين، سواء المرضى أو المرافقون للمرضى المنومين.

تخرج

بادرت إدارة مدرسة خاصة في أبوظبي بالذهاب إلى طلبة الصف الثاني عشر في منازلهم، وتسليمهم الشهادات وتصويرهم بثوب التخرج، لتمكينهم من الاحتفال بإنهاء تعليمهم المدرسي.

تكييف

اشتكى سكان في أبراج فالكون بعجمان سوء إدارة شركات الصيانة المسؤولة عن أنظمة مكيفات الهواء في ظل معاناة يعيشها القاطنون منذ مايو الماضي من ارتفاع الحرارة داخل شققهم، وعدم الحصول على القدر الكافي من التبريد، على الرغم من تحملهم فواتير مرتفعة تدفع نظير تلك الخدمة.

صندوق

اقترح نشطاء على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» استحداث صندوق خاص يدعم المواطنين الموظفين لدى شركات القطاع الخاص التي تضررت بشكل كبير من الإجراءات الاحترازية ضد جائحة «كوفيد–19»، على أن يتم تمويله من قبل رجال الأعمال والجمعيات الخيرية والأهلية.

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