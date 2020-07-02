بلدية الشارقة تعلن إيقاف التعامل بالعملات النقدية

المصدر: الامارات اليوم - الشارقة

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إيقاف التعامل بالعملات النقدية لجميع معاملات رسوم "الإيرادات والمخالفات" التابعة لها اعتباراً من 15 يوليو، ضمن جهودها في تحديث وتطوير منظومة عملها باستمرار، وتوفير أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين، وتوفير طرق دفع سداد الرسوم لمختلف المعاملات بسهولة ويسر، حيث يشمل ايقاف التعامل بالعملات النقدية لرسوم الإيرادات والمخالفات فقط، في حين يبقى العمل بنظام الأمانات كما هو معمول به سابقاً مع بنك دبي التجاري.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ثابت الطريفي أن ايقاف العمل بالعملات النقدية يأتي ضمن جهود البلدية المستمرة لتوفير خدمات ذات جودة عالية للجمهور، وتماشياً مع منظومتها الرقمية التي تسهل على المتعاملين، من خلال استحداث وسائل مختلفة لسداد الرسوم لمختلف الخدمات التي تقدمها كأكبر جهة خدمية تقدم خدمات للجمهور، ولذا تعمل بصورة مستمرة على إطلاق تطبيقات ذكية والاعتماد على نظام تحصيل كأحدث التقنيات والمعايير الدولية، وتوفير طرق سداد أخرى ضمن المنظومة الرقمية لها بما يتماشى مع التحول الرقمي في إمارة الشارقة وتوجهات البلدية في التسهيل على المتعاملين بالتعاون مع دائرة المالية المركزية بالإمارة.

من جانبه أوضح مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي الدكتور عبد الله علي القايدي أن العمل بنظام الدفع الذكي وإلغاء العملات النقدية يساهم في تقليل التكاليف، كما يعتبر هذا النظام أكثر أماناً، ويتماشى مع سياسة الجودة في البلدية ويسهل على الجمهور في سداد رسوم جميع الخدمات التي تقدمها، كالخدمات المتعلقة بالتنظيم الإيجاري والمواقف العامة والهندسة والصحة العامة والزراعة والبيئة وجميع الخدمات الأخرى.

وفي ذات السياق نوّه مدير الإدارة المالية في بلدية مدينة الشارقة حمد الحمادي إلى أن البلدية وفرت وسائل عديدة لسداد رسوم الإيرادات والمخالفات بعد توقف استخدام العملات النقدية، تشمل بطاقة "تحصيل" والتي يمكن الحصول عليها وسداد رسومها من خلال الهاتف الذكي، وكذلك توفير خيار الدفع باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية حيث يمكن للمتعامل شحنها برصيد من قبل البنك الذي يتعامل معه، أو من خلال بطاقات الإئتمان "الدائنة والمدينة" عبر أجهزة الدفع أو شبكة الانترنت، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو الخصم المباشر من الحساب المصرفي والذي يتم من خلال رابط يتم إرساله للمتعامل لسداد رسوم الخدمة التي قام بالتقديم عليها.

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