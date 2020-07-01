بالفيديو والصور.. المساجد تعيد فتح أبوابها للمصلين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أدى مصلون، اليوم، أول صلاة في المساجد عقب إعادة افتتاحها إثر قرار الإغلاق الذي صدر في 16 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات في الدولة للحد من انتشار وباء "كوفيد-19".

مصلون يؤدون صلاة الفجر في أبوظبي



تصوير: إريك أرازاس و نجيب محمد pic.twitter.com/rIx3BHSwoT — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 1, 2020

وحددت مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لعودة المساجد، منها تحديد نسبة للطاقة الاستيعابية لها بحيث لا تتجاوز 30%، وقراءة القرآن تقتصر فقط على المصحف الشخصي أو الإلكتروني وليس الموجودة في المسجد، بالإضافة الى تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين من خلال ترك مسافة أمانٍ تقدر بـ3 أمتار بين كل مصلٍّ.

ويتوجب على كل فرد إحضار السجادة الخاصة به، ويمنع التجمع والمصافحة بكل أشكالها، و عدم حضور الأفراد الذين يقيمون مع مخالطين للمرضى إلى المساجد.

صلاة الفجر من مسجد الشيخ زايد بأم القيوين، حيث أقيمت اليوم أول صلاة في المساجد في دولة الإمارات بعد توقفها في 16 مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المختصة في الدولة للحد من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19). pic.twitter.com/Qb7iSGtunY — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 1, 2020

أول أذان فجر دون “صلوا في بيوتكم” بعد إعادة فتح المساجد إثر انتهاء برنامج التعقيم الوطني في الدولة.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/32R3EBclYN — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 1, 2020

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