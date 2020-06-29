19 مليون مقالة طبية توفرها «صحة دبي» مجاناً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وفّرت هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على مستوى العالم، مثل الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، ومجلة إنجلترا الطبية الجديدة، محتوىً رقمياً مجانياً لممارسي الرعاية الصحية على مستوى الدولة، يتضمن 19 مليون مقالة طبية، يمكنهم الاطلاع عليها في ظل الظروف التي يمر بها العالم والإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث في الهيئة، الدكتورة وديعة شريف، أهمية المبادرة التي تأتي استجابة لحاجة الكوادر الطبية والعاملين في الرعاية الصحية للمعلومات الرسمية الموثقة المتعلقة بالفيروس، وتعزيزاً للمعرفة العلمية بهذا الوباء الذي يُشكل تحدياً كبيراً للمؤسسات الصحية والعاملين فيها من الأطباء وممارسي المهن الصحية بشكل عام.

وقالت إن الهيئة بادرت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من ناشرين وموردين وغيرهم من العاملين مع المكتبات، ومصادر المعرفة العالمية لتسهيل الوصول المجاني لممارسي الرعاية الصحية في الدولة إلى المحتوى الرقمي للأكاديمية الأميركية لطب الأطفال (AAP)، ومجلة إنجلترا الطبية الجديدة (NEJM)، بهدف التعلم والبحث والوصول السريع للمعلومات الطبية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن المكتبة الطبية الإلكترونية التي تمتلكها الهيئة تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، حيث تم تحويلها بالكامل إلى الشكل الرقمي منذ عام 2010، مع بناء أرشيف إلكتروني طبي وصحي وإكلينيكي يتضمن أكثر من 200 ألف كتاب، و1600 مجلة، و19 مليون مقالة طبية، إضافة الى الممارسات الطبية ونشرات المرضى، وأدلة مهارات وإجراءات التمريض مع إصدار مجلتين طبيتين محكمتين هما: «مجلة دبي الطبية» و«مجلة دبي للسكري والغدد الصماء».

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