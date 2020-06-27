محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة "محمد بن راشد للإسكان"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (15) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة "محمد بن راشد للإسكان" برئاسة عبد الله عبد الرحمن الشيباني، وعضوية: محمد عبد الله التوحيدي، نائباً للرئيس، وحسين عبد الله الشعفار، وعلي محمد المطوع، وحمدان خليفة الشاعر، وعمر سلطان أحمد المسمار، وهند عبيد الغشيش المري، بالإضافة إلى المدير التنفيذي للمؤسسة، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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