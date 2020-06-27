عودة النسخة الورقية من «الإمارات اليوم» اعتباراً من غدٍ

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

تصدر «الإمارات اليوم»، غداً الأحد، بنسختها الورقية، مجدداً، بعد أسابيع على توقفها، في إطار الجهود لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، وذلك تزامناً مع انتهاء برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء الدولة، والسماح بحرية الخروج والعودة لكل أفراد المجتمع طوال اليوم دون تقييد.

وستكون الصحيفة الورقية متاحة للمشتركين والقراء من الأحد إلى الخميس، في حين تستمر المنصات الرقمية بالعمل كالمعتاد على مدار الأسبوع، من خلال الموقع الإلكتروني، وحسابات الصحيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وراعت الصحيفة، التي ستصل القارئ مغلّفة، الاشتراطات الصحية اللازمة لتوفير أقصى حماية للقراء، عبر إجراءات تضمن عدم لمسها، خلال مراحل الطباعة والتوزيع، إلّا من قبل القراء.

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