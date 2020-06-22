إعادة افتتاح صالات الأفراح ودور السينما برأس الخيمة وفقاً لاشتراطات وقائية بدءاً من الغد

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة تعميماً لصالات الأفراح ودور السنيما في الإمارة، بإعادة فتح صالات الأفراح والمناسبات ودور السينما وفقا لمجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بما يتماشى مع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان استمرارية قطاع الأعمال ومواصلة دوره في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، على أن يسمح للمنشآت الاقتصادية العودة لممارسة العمل ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء في حال توفر الشروط والإجراءات المنصوص عليها في التعميم.

ووفقا للتعميم الذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، فإن الاشتراطات نصت على ضرورة فحص جميع العاملين في المنشآت للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس حيث يعتبر هذا شرطًا رئيسيًا لإعادة فتح المنشأة مع ضرورة صدور نتائج فحوصات من الجهات المختصة، وضرورة قياس درجات الحرارة لجميع العاملين ومرتادي المنشأة، ومنع كافة من تظهر عليه أعراض لأمراض التنفسية أو من تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من دخول المنشأة.

وأضاف التعميم، ضرورة التزام العاملين في المنشأة بارتداء القناع الواقي والقفازات طوال الوقت مع وضع أجهزة التعقيم لتغطي كافة أجزاء الصالة بالإضافة إلى المداخل والمخارج مع تعقيم الصالة بشكل كامل يوميًا، وإلزام المرتادين لهذه الصالات بضرورة لبس الكمام الواقي طوال الوقت وعدم خلعها، إضافة إلى ضرورة تنظيم دورات المياه وتخصيص عمال مفرغين لتنظيم استخدام المراحيض وتعقيمها بعد كل استخدام واغلاق كافة أحواض الغسيل البديلة والمجففات الهوائية، وإلزام العاملين في المطبخ بلبس القناع الواقي والقفازات والمآزر وغطاء الرأس المخصص للاستخدام لمرة واحدة مع تغييرها عند الانتهاء من تحضير كل وجبة، ووضع سلال المهملات المزودة بدواسات في كافة مرافق الصالات والحمامات والغرف الملحقة بها.

وذكر التعميم، على أهمية التواصل مع الجمهور عبر مختلف القنوات الرقمية لإعلامهم بكافة الإرشادات الاحترازية ووضع المطبوعات والإعلانات التوعوية ولمنع التجمعات لاسيما في مداخل ومخارج المنشأة، والالتزام قبل كل استخدام للقاعة بما لا يقل عن يوم واحد بالتواصل مع إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة رأس الخيمة وتزويدها ببيانات القاعة والحفل لتقوم الشرطة المجتمعية بدورها في تأمين الحفل والمحافظة على اشتراطات السلامة العامة.

وفيما يتعلق بإعادة افتتاح دور السينما قررت الدائرة عدم السماح لكبار السن ممن تجاوز 70 سنة والأفراد ممن يعانون من الأمراض التنفسية من دخول السينما.

وأوضح التعميم أنه يجب تقليل تكرار العروض بما يسمح للتعقيم الفعال لكافة الصالة بعد كل عرض بمدة لا تقل عن 20 دقيقة، مع وضع علامات للتباعد الاجتماعي أمام شباك التذاكر مع الاكتفاء بصف واحد وإغلاق كافة الصفوف الموازية وغلق كافة أجهزة شراء التذاكر التي تعمل باللمس، وتشجيع المتعاملين على شراء التذاكر عبر الانترنت لتقليل الازدحام، ويشدد التعميم على ضرورة منع توزع المطبوعات والنشرات الخاصة بالعروض والأفلام.

وأضاف أنه تم السماح بالمأكولات والمشروبات داخل صالات العرض للتقليل من الازدحام في ساحات الطعام، ومع ضرورة بيع الأطعمة والمشروبات في علب وحافظات تستخدم لمرة واحدة فقط وتقديم الطعام بكميات أقل لتقليل المشاركة قدر المستطاع ومنع الأفلام الثلاثية والرباعية الأبعاد، ومنع توزيع البطانيات في القاعات الذهبية والبلاتينية، ومراعاة عدم تزامن الأفلام لتجنب الازدحام في المدخل الرئيسي للقاعات وترك مدة 15 دقيقة بين بدايات العروض في مختلف الصالات.

الصحة والسلامة

ولفت التعميم إلى ضرورة فحص جميع العاملين للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس واعتبر التعميم هذا الأمر شرطًا رئيسيًا لإعادة فتح المنشأة مع ضرورة صدور نتائج فحوصات من الجهات المختصة، وضرورة قياس درجات الحرارة لكافة العاملين ومرتادي المنشأة، ومنع كافة من تظهر عليه أعراض لأمراض التنفسية أو من تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية.

كما اشترط التعميم التزام على العاملين في المنشأة ارتداء القناع الواقي والقفازات طوال الوقت مع وضع أجهزة التعقيم لتغطي كافة أجزاء الصالة بالإضافة إلى المداخل والمخارج مع تعقيم شباك التذاكر وأجهزة التذاكر ذاتية الدفع كل ساعة وتعقيم الصالة بشكل كامل يوميًا، وإلزام المرتادين لهذه الصالات بضرورة لبس الكمام الواقي طوال الوقت وعدم خلعها إلى في حالة الأكل.

وأوضح أنه يجب الالتزام بالتباعد داخل صالات العرض عن طريق تطبيق معايير التباعد الأفقي والرأسي، الأفقي من خلال تخصيص مقعدين للعملاء وترك مقعدين فارغين والرأسي من خلال ملء صف وترك الآخر فارغاً مع ضرورة وضع الملصقات على الأرضيات، والتواصل مع الجمهور عبر مختلف القنوات الرقمية لإعلامهم بكافة الإرشادات الاحترازية ووضع المطبوعات والإعلانات التوعوية ولمنع التجمعات لاسيما في مداخل ومخارج المنشأة، واشترط التعميم ضرورة التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية للموافقة على إعادة فتح المنشأة.

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