تراجع إصابات «كورونا» إلى أقل من 1% في فحوص «أبوظبي»

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي عن تحقيق حملة المسح الوطني انخفاضاً في نسب الحالات المؤكدة من إجمالي الفحوص، لتصل إلى أقل من 1٪ في مدينة أبوظبي، وستستمر الحملة لتحقيق النسبة ذاتها في العين والظفرة خلال الـ14 يوماً المقبلة.

وذكرت أنها ستواصل ودائرة الصحة والجهات المعنية في الإمارة جهودها لتوفير الفحوص لكل فئات المجتمع، وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية والإجراءات الوقائية، وتدعو أفراد المجتمع إلى استمرار التزامهم وتعاونهم، بما يحافظ على الإنجازات المحققة ومعايير الصحة العامة.

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