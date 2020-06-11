محمد بن زايد: رؤية الإمارات ترتكز على قيم التعاون والتنمية البشرية والاستدامة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الوالد المؤسـس المغفور له الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى رؤيـة مسـتقبلية سـديدة لدولة الإمارات ترتكز علـى قيم التعاون والتنمية البشـرية والاستدامة وقـد تجلـت أهميـة هذه الرؤية ودور الإمارات كدولـة ذات حضور فاعل على السـاحة الدوليـة، حيـن توحدت جهود المجتمـع الدولي لمواجهـة جائحة فيروس كورونا المسـتجد "كوفيد-19".

وقال سموه في كلمة بمناسبة صدور التقرير السنوي لشركة مبادلة للاستثمار إن التعـاون الدولـي والمبـادرة يجب أن تكـون لهما الأولوية، وأن تتضافـر جهود الجميع مـن أجـل التعافي من الآثار الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن التحديـات التـي تواجـه المجتمعات اليـوم تظهر بوضوح الـدور المحوري الذي يقوم به المسـتثمرون العالميـون مثـل مبادلة في إحـداث التغيير الإيجابي من خلال الاستثمار محليا وعالميا من أجل المسـاهمة في بناء مسـتقبل مسـتدام.

وأكد سموه أن مبادلة وغيرها من الشركات الوطنية سـاهمت بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في بنـاء اقتصادنا غير النفطـي، وتعزيز حضورنا العالمـي، كمـا سـاهمت في إعداد جيل جديد مـن القادة الإماراتيين.

وذكر سموه: "لا شك أن رؤيتنـا المحلية للخمسـين سـنة القادمة أكثـر طموحا حيث نأمل في أن نرى مبادلة وهي تسـتثمر وتؤسـس شـراكات في أبرز المجالات التـي تقـود عمليـات التنمية والابتكار على مسـتوى العالم من أجل خلق الفرص لأجيال المسـتقبل ومن خلال هذا الدور، سـتحافظ مبادلة على مكانتها كشـريك اسـتثمار عالمـي موثـوق ومرن وتسـاهم في تحقيـق القيمة في مناطـق عملياتها والاستثمار فـي القطاعـات التـي تلعب دورا مهما في تعزيز التقدم على المستوى العالمي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان:" لقـد كان عـام 2019 علامة مميزة في مسـيرة مبادلـة، ونحن فخورون بما حققتـه مـن تقـدم، والمكانة التي اكتسـبتها كمؤسسـة موثوقة ذات توجه مستقبلي وممـا لا شـك فيـه إن كل هذا النجاح لـم يكن ليتحقق لـولا الجهود الدؤوبة والمخلصـة التـي بذلهـا جميع موظفي مبادلة وزملاؤهم في شـبكة شـراكاتنا العالميـة.. وهـذا يؤكد أن قـوة مبادلـة وإمكانياتها الحقيقيـة إنما تكمن في كادرها البشـري المتميز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news