الدفاع المدني بدبي ينجز 8867 معاملة عن بعد خلال شهرين

المصدر: محمد فودة-دبي

أنجزت إدارة السلامة الوقائية بالدفاع المدني في دبي 8867 معاملة خلال قرابة شهرين وتحديداً في الفترة من 26 مارس إلى 4 يونيو، وذلك عبر منصاته الالكترونية والتطبيقات الذكية.

وقال مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، بالإدارة العامة للدفاع المدني في دبي العميد علي حسن المطوعإن منصات الدفاع المدني شهدت إقبالاً متزايداً من قبل المتعاملين، منذ بدء تطبيق نظام العمل عن بُعد وإغلاق مكاتب خدمات العملاء نظراً للوضع الراهن الذي اقتضته جائحة كورونا.

وأضاف أن عدد المعاملات المنجزة عن طريق صفحة الخدمات الالكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية وصلت إلى نسبة 100%، قياساَ على عدد المعاملات المنجزة للفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأشار إلى سرعة إنجاز المعاملات المختلفة لإدارة السلامة الوقائية بفضل تكامل المنصات الإلكترونية والذكية، إذ بلغت معاملات إحصائيات المخططات الهندسية (3076) ، فيما بلغت معاملات الاستشاريين (1943)، بينما بلغت معاملات الديكور (732)، وبلغت معاملات الغاز (401)، وبلغت شهادة الإنجاز (2156)، وبلغ مجموع معاملات إحصائيات التفتيش (3528)، وبلغت طلبات التفتيش (1372)، ومستودعات المواد الخطرة (10)، بينما بلغ مجموع إحصائيات اعتماد الشركات (2263)‘ وبلغت معاملات اعتماد الخزانات (42)، وعقود الصيانة (1898)، وتسجيل الشركات (38)، ومعاملات ترخيص موزع، ووكيل ، مصنع (62)، ومعاملات ترخيص شركات الصيانة (25)، ومعاملات بطاقة مندوب (49)، ومعاملات اعتماد فنيين (193).

وأكد أن الدفاع المدني بدبي حقق إنجازات كبيرة في مجال المعاملات الرقمية، ومنح المتعاملين خدمات عالية الجودة تتميز بالكفاءة والدقة، مع الحرص على سلامة الموظفين والمتعاملين في إطار التدابير والاجراءات الوقائية المتخذة في الظرف الراهن.

وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، اتخذت حزمة من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية قبل عودة الموظفين، اشتملت على عمليات التعقيم للمكاتب في المباني والمنشآت، وكاميرات حديثة لقياس درجات الحرارة للعاملين والمتعاملين، تمتاز بمواصفات متطورة تمكنها من التقاط الأعراض بشكل دقيق وسريع، كما وفرت الإدارة أقنعة وقفازات، وتخصيص غرفة للعزل في حالات الاشتباه، وتزويد العاملين ببروتوكول العودة للعمل.

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