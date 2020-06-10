شرطة رأس الخيمة تعتمد تدابير احترازية في تدريب السائقين

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

اعتمدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع هيئة الموارد العامة، تدابير احترازية عدة، في ما يتعلق بعملية تدريب السائقين الراغبين في الحصول على رخصة قيادة، ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الشرطة وهيئة الموارد العامة بضمان استمرارية الأعمال والعودة التدريجية للوضع الطبيعي، والتعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد، وسعياً وراء توفير أعلى معايير الصحة العامة والحفاظ على سلامة المتعاملين ومدربي القيادة على حد سواء، حيث تتمثل في تركيب حاجز شفاف يفصل بين السائقين والمدربين في سيارات مدارس تعليم القيادة.

وأضاف أنه تم تصميم الحاجز داخل مقصورة القيادة للفصل بين السائق المتدرب والمُدرب، بالإضافة إلى بقية اشتراطات السلامة العامة المعتمدة، بما يحافظ على سلامة الطرفين، ويسهل عملية التواصل بينهما.

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