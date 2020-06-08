بلدية الشارقة تدشن بوابة لرش المواشي المستوردة عبر "المنفذ البحري"

المصدر: الامارات اليوم - الشارقة:

دشنت بلدية مدينة الشارقة بوابة لرشالمواشي القادمة عبر منفذ ميناء خالد البحري، تماشياً مع جهودها المستمرة للحفاظ على صحة و سلامة المستهلكين واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائيةلضمان تحقيقها ، ولترسيخ مفهوم الابتكار بين الموظفين من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وإعادة تدوير القطع المستهلكة، حيث قامت إدارة النقليات بتصميم بوابة مبتكرة لرش المواشي ضد الطفيليات الخارجية باستخدام مواد معاد تدويرها، وذلك على غرار بوابات التعقيم التي سبق تصميمها و تنفيذها من قبل الإدارة والمستخدمة حاليّاً في مباني و مراكز البلدية ، و ذلك في تجربة رائدة لتحقيق أفضل النتائج الصحية وتوفير بيئة مناسبة للحيوانات أثناء استقبالها في محاجر البلدية، وقد قامت إدارة النقليات بتزويد قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية بالبوابة لرش المواشي في المحجر و قبل تداولها في الأسواق.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ثابت الطريفي أن البلدية تحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لتقديم خدماتها بالشكل الأمثل ضمن بيئة صحية مناسبة، وعمل التعقيم والتطهير لجميع المباني والمراكز التابعة لها، وترسيخ مفهوم الابتكار الذي ساهم في تدشين العديد من بوابات التعقيم فمنها ما هو خاص بتعقيم الأفراد من موظفين ومراجعين، ومنها ما هو مخصص لتعقيم مركبات البلدية الخفيفة، حيث دشنت البلدية من خلال إدارة النقليات حوالي 12 بوابة تم توزيعها على مباني ومراكز البلدية.

وأوضح الطريفي أن البلدية دشنت مؤخراً بوابة لرش المواشي كنوع آخر من أنواع هذه البوابات، وتم تصميمها بأفضل المعايير لرش المواشي التي يتم استيرادها من الخارج وتأتي من منفذ ميناء خالد البحري قبل تداولها في الأسواق ، حيث تُسهّل البوابة عمليات الرش ، فهي تعمل بصورة آلية من خلال خزان يحتوي على مواد الرش ومضخة تقوم بالتوزيع على رشاشات تقوم بالرش باستخدام الرذاذ، كما تتوفر بها خاصية تغيير حجمها بشكل يتناسب مع أحجام المواشي.

وأوضحت مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية الشيخة شذا المعلا أن هذه البوابة تهدف من خلالها البلدية إلى توفير أرقى المعايير الصحية، وقد تم وضعها في المحجر البيطري بميناء خالد البحري، لمرور جميع المواشي التي يتم استيرادها من خلالها ورشها مباشرة كخطوة أولى ضمن الخطوات التي تتبعها البلدية للتأكد من سلامتها قبل أن يتم توزيعها و تداولها في منافذ البيع ، وتطبيقاً لأفضل المعايير التي تحرص عليهاالبلدية في نهجها الرقابي للحفاظ على صحة المستهلكين.

ونوّهت المعلا إلى أن بوابة الرش تأتي انسجاماً مع الاشتراطات الصحية والشرعية التي تطبقها البلدية على جميع المواشي و الذبائح، و بما يتماشىمع القوانين المحلية والدولية.

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