«بلدي كلباء» يقدم خدمات منزلية لكبار المواطنين

المصدر: سمية الحمادي - كلباء

أكد رئيس مجلس بلدي كلباء، الدكتور سليمان سرحان الزعابي، أن المجلس يوفر خدمات منزلية لكبار المواطنين، لتلبية طلباتهم في ظل صعوبة إنجاز معاملاتهم عبر التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية المتوافرة للمتعاملين، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

ولفت إلى أن جائحة كورونا دفعت المجلس إلى الاعتماد على الطرق الذكية لتسيير الأعمال وتلبية طلبات المتعاملين ومتابعة المشروعات في المدينة، مشيراً إلى أن الكادر الوظيفي يتولى يومياً متابعة أعمال خدمة المتعاملين عن بعد، وتتضمن طلبات الأراضي السكنية والتجارية والصناعية، بالإضافة للمعاملات الإدارية، وتقديم الشكاوى والمقترحات.

وأكد الزعابي أن عمل المجلس لم يتأثر من خلال متابعة المشروعات في المدينة والمعاملات المقدمة للمتعاملين، ويواصل استقبال طلبات المتعاملين عبر البريد الإلكتروني، والخدمات الذكية المتاحة لهم.

وأضاف أن المجلس حريص على تكريس جهوده في خدمة المواطنين والمقيمين، على حد سواء، في وقت وجيز بالنسبة للظروف الراهنة التي تمر بها الدولة والعالم، إذ يتم إنجاز المعاملات والخدمات التي يوفرها المجلس للمراجعين دون الحاجة للخروج من المنزل.

ويعقد المجلس بشكل منتظم اجتماعاته العامة واجتماعات اللجان والاجتماعات التنسيقية عن بعد، لمتابعة مستجدات العمل في المدينة، فضلاً عن المتابعة والزيارات الميدانية بالنسبة للمتعاملين حسب الحاجة، ومتابعة أعمال الرقابة والتفتيش بالنسبة لمختلف المرافق للتأكد من مطابقتها الاشتراطات الصحية المعمول بها.

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