رأس الخيمة ترفع إجراءات الوقاية في قرية تسجيل السيارات

الطير وجّه الموظفين إلى الالتزام الكامل بالاشتراطات الوقائية. من المصدر

المصدر:
  • رأس الخيمة - الإمارات اليوم
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وجّه مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة رأس الخيمة، العميد جمال أحمد الطير، برفع مستوى الإجراءات الوقائية الصحية في قرية تسجيل السيارات إلى الحد الأقصى الممكن، حفاظاً على سلامة الموظفين وجمهور المتعاملين، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال خلال زيارته التفقدية لقرية إينوك إن شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، ملتزمة بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية للحد من تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا الطير الموظفين العاملين في قرية إينوك لتسجيل السيارات إلى الالتزام الكامل بالاشتراطات الوقائية الموضوعة، التي تعتبر صمام الأمان الذي من شأنه حمايتهم وحماية المتعاملين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً ضرورة تعاون المراجعين مع الجهود الرامية للحفاظ على سلامتهم، من خلال التقيد بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الموضوعة، التي تصب في المصلحة العامة عند مباشرة استقبالهم في صالة إسعاد المتعاملين.

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