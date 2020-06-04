الحكومة الاتحادية ترفع نسبة الموظفين الموجودين بمقارها إلى 50%.. اعتباراً من الأحد

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت الحكومة الاتحادية رفع نسبة الموظفين الموجودين بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية إلى 50%، من المجموع الإجمالي للموظفين، اعتباراً من يوم الأحد الموافق السابع من يونيو، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

يأتي القرار بعد أسبوع من عودة 30% من المجموع الإجمالي للموظفين في الجهات الاتحادية بنجاح، وفي إطار الجهود لتعزيز استمرارية العمل الحكومي، والعودة التدريجية للموظفين، وتقديم الخدمات الحكومية إليهم.

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