الحكومة الاتحادية ترفع نسبة الموظفين الموجودين بمقارها إلى 50%.. اعتباراً من الأحد

المصدر:
  • الإمارات اليوم - دبي
التاريخ:

أعلنت الحكومة الاتحادية رفع نسبة الموظفين الموجودين بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية إلى 50%، من المجموع الإجمالي للموظفين، اعتباراً من يوم الأحد الموافق السابع من يونيو، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

يأتي القرار بعد أسبوع من عودة 30% من المجموع الإجمالي للموظفين في الجهات الاتحادية بنجاح، وفي إطار الجهود لتعزيز استمرارية العمل الحكومي، والعودة التدريجية للموظفين، وتقديم الخدمات الحكومية إليهم.

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